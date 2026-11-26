El sindicato ELA ha denunciado este jueves "la precariedad laboral" derivada de la temporalidad tras el accidente de trabajo "de extrema gravedad" registrado el pasado martes en la empresa Lucart de Zalla (Bizkaia) cuando una bobina atrapó un brazo a un trabajador, contratado a través de una ETT.

ELA ha organizado este jueves una concentración para denunciar el accidente laboral en Zalla y ha señalado que el trabajador herido carecía de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales.

Según ha advertido el sindicato, "la temporalidad y la precariedad laboral incrementan los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras".

Durante la movilización, la central ha denunciado las carencias en materia de inspección y ha insistido en la necesidad urgente de incrementar sus recursos y combatir la precariedad laboral.