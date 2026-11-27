La tasa interanual del índice de precios de consumo (IPC) ha bajado al 4,1 % (8 décimas menos que el mes anterior), debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de noviembre de 2025, y a la menor subida de los precios del vestido y calzado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, un mes en el que el descuento al diésel se ha mantenido en 20 céntimos por litro y el de la gasolina ha subido de 5 a 20 céntimos.

Destaca la influencia a la baja de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios han bajado frente a la subida en el mismo mes de 2025, y, en menor medida, a los precios del vestido y calzado, que aumentan menos que en noviembre del año pasado.

La subyacente cae cinco décimas, hasta el 2,6 %

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada se sitúa en el 2,6 %, cinco décimas menos que en octubre.

La subyacente marca la tasa más baja desde enero de este año, después de nueve meses consecutivos en el entorno del 2,9 %. El Ministerio de Economía insiste en que estos datos son "la señal de que la inflación energética no se ha extendido al resto de la cesta de precios de consumo".

Respecto al mes de octubre, los precios de consumo han caído un 0,6 % en noviembre, el mayor descenso desde septiembre de 2024, y vuelven al terreno negativo por primera vez desde enero de este año.