El personal de la empresa Enerpac Mallabia, antigua Larzep, ha dado hoy inicio a seis días de huelga contra la decisión de la dirección de cerrar la planta, que supone el despido de 39 personas.

Además del día de hoy, los trabajadores están convocados a secundar la huelga los días 28 y 30 de noviembre, así como el 1, 2 y 4 de diciembre. Mañana viernes 28 de noviembre, a las 19:00, se concentrarán en Ermua, según ha informado el sindicato LAB.

Según denuncia la central, tras cuatro reuniones en el periodo de consultas del ERE decretado por la dirección, la empresa mantiene su intención de trasladar la producción a Holanda. En sindicato LAB ha denunciado que la operación no responde a “pérdidas económicas” sino a una estrategia de “deslocalización y concentración de la actividad para mejorar la rentabilidad del grupo”.

El sindicato ha reclamado la “implicación activa” de las instituciones vascas para mantener la actividad ya que, aseguran, el cierre no afectaría únicamente a las 39 personas que trabajan en Enerpac, también “pone en peligro la actividad de empresas proveedoras de la zona que trabajan para la fábrica y, con ello, otros puestos de trabajo” por lo que “afecta a toda la comarca”.

Por su parte, trabajadores de Enerpac Madrid han mostrado su solidaridad realizando paros en la jornada de hoy, que los repetirán el próximo 2 de diciembre. LAB ha asegurado que no aceptará “que una multinacional decida unilateralmente acabar con una fábrica, con sus puestos de trabajo y con todo el conocimiento industrial acumulado durante año”.