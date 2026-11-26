El sindicato LAB ha firmado un preacuerdo en el sector de Intervención Social que recoge mejoras como la equiparación salarial y de jornada con la Administración Pública, mejoras en la antigüedad, medidas de protección frente a las agresiones a las trabajadoras y el pago de los descansos.

ELA ha votado en contra, y UGT y CCOO se han abstenido, por lo que el preacuerdo ha salido adelante con el único apoyo de LAB, que tiene mayoría absoluta en el sector de Intervención Social privatizada.

LAB reivindica la equiparación pública

En una nota, LAB dice haber reivindicado en este tercer convenio la equiparación con las trabajadoras del sector público y luchado por el reconocimiento de la labor pública de las trabajadoras del sector y las condiciones laborales.

En materia salarial, las trabajadoras tendrán un incremento medio del 22,15 %. En los grupos 3 y 4 se han conseguido subidas que permiten avanzar hacia la equiparación con la Administración Pública, mientras que en el grupo 2 se ha reducido la brecha salarial.

Además, al finalizar la vigencia del convenio, se compararán los incrementos salariales del sector con los del personal de la Administración Pública y se recuperará la diferencia. El preacuerdo también incorpora un trienio más, hasta alcanzar un total de seis.

En cuanto a la jornada, a partir de 2028 será de 1592 horas anuales, igual que la del personal de la Administración Pública. Asimismo, se reconocerán 20 minutos de descanso retribuido y cada trabajadora tendrá derecho a disponer de un calendario anual propio en el que estarán recogidos todos los turnos.

El preacuerdo establece además que la Comisión Paritaria acordará, en un plazo de 12 meses, una herramienta común para el registro de agresiones y un protocolo de actuación. LAB considera importante que ambas herramientas sean comunes para todo el sector y permitan hacer frente a las agresiones con criterios homogéneos.

LAB valora la firma de este preacuerdo como "un paso adelante en la línea de lucha emprendida" por el sindicato y considera que demuestra que es posible avanzar hacia un sistema público-comunitario de cuidados. “Las trabajadoras de los sectores de cuidados privatizados, y en este caso las de Intervención Social, ofrecen un servicio público a la sociedad. Por ello, seguiremos luchando por la publificación y la eliminación total del negocio en este sector”, ha señalado.

ELA critica el preacuerdo

Por su parte, ELA ha denunciado que el firmado por LAB es un preacuerdo "impuesto por las prisas" y que "garantiza siete años de paz social a las patronales, sin blindar los salarios frente al IPC ni avanzar realmente hacia la equiparación con la Administración Pública".

En una nota, ELA advierte que el preacuerdo habla de una vigencia de 7 años (2026-2032) "sin ningún tipo de garantía salarial respecto a la subida del IPC", un periodo "excesivamente largo en el actual contexto económico, en el que la pérdida de poder adquisitivo es una realidad que no podemos ignorar".

Además, "no se dan pasos hacia la equiparación pública a excepción de la reducción de jornada que ELA valora positivamente", reconoce para señalar que garantizar subidas salariales en los mismos porcentajes que la función pública no significa garantizar la igualdad salarial ni la igualdad de condiciones laborales respecto a la Administración Pública.

En cuanto al resto, advierte de que "faltan muchas medidas en reivindicaciones del sector", relativas a salud laboral, contratación parcial, Euskera, Igualdad, medidas contra la precariedad, vinculograma o medidas para las personas trabajadoras de más edad.