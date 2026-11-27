Los vigilantes de seguridad de Metro Bilbao están llamados a secundar paros parciales durante cinco jornadas en diciembre y enero, entre ellas, las de Navidad y Nochevieja, en demanda de condiciones "dignas" de seguridad y salario ante las agresiones por parte de usuarios del transporte público.

Los sindicatos CCOO y USO han registrado la convocatoria en el Gobierno Vasco ante la falta de acuerdo con las empresas Prosegur SIS e I-SEC Aviation Security.

Según ha precisado CCOO, los paros serán en diciembre y enero:

Domingo, 6 de diciembre, de 14:00 a 16:00

Sábado, 12 de diciembre, de 6:00 a 10:00

Sábado, 19 de diciembre, de 6:00 a 10:00

Viernes, 25 de diciembre, de 13:00 a 17:00

Viernes, 1 de enero, de 1:00 a 3:00 y de 7:00 a 9:00

La reunión de esta mañana en la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao con representantes de las empresas ha concluido sin acuerdo entre las partes. Antes de los paros, los vigilantes se han concentrado en siete ocasiones frente a las oficinas del metro para denunciar "un aumento importante" de las agresiones que sufren y reclamar más medidas de protección y mejores complementos salariales.

Los sindicatos reclaman una subida de pluses para compensar las condiciones especiales del servicio, incorporar sprays de gel como medida de protección, reforzar la plantilla, establecer dos descansos de 15 minutos por turno y trabajar de dos en dos en las estaciones más conflictivas.