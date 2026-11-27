La dirección de Tubos Reunidos, empresa que está en concurso de acreedores e inmersa en un proceso de venta, ha confirmado este viernes a las plantillas de sus plantas de Trapagaran y Amurrio que van a cobrar la nómina de noviembre y la paga extraordinaria de navidad, según han informado fuentes sindicales.

La noticia contrasta con la situación de la factoría de Nanclares de Oca, la pequeña del grupo con 60 personas en plantilla, donde la administración concursal ya comunicó que no cobrará la nómina de noviembre por la "insuficiencia de fondos disponibles". Fuentes sindicales afirman que la dirección ha alegado que, por motivos legales, no se puede derivar dinero de la caja de Amurrio y Trapagaran para pagar a la plantilla de Nanclares.

Por otra parte, en las reuniones de este viernes llevadas a cabo en las plantas de Amurrio y Trapagaran, la dirección ha entregado al personal trabajador los calendarios laborales para 2027.

El calendario para Amurrio es una continuación de los anteriores según afirman los sindicatos; no hay reducción de relevos desde inicios de 2025, por lo que está "todo preparado para poder producir al máximo de capacidad histórico en todas las instalaciones, trabajando las instalaciones principales y alguna auxiliares en cuartos relevos y con fines de semana totalmente productivos".

Iturri sindikalen arabera, gertakari hori bat dator eskaera berriak lortzen ari diren albistearekin —Tubos Reunidosek, duela gutxi, 26 milioi euroko eskaerak lortu ditu—, baita "lantegian langileok sentitzen dugunarekin ere, instalazio batzuetan oso erritmo bizian ari baikara lanean".

Hurrengo urratsa konkurtso-administrazioarekin abenduaren 2an bilera egitea izango da, eta hilaren 15ean, Eusko Jaurlaritzarekin.