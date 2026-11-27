Tubos Reunidos: Tosyali inbertitzaile turkiarrak interesa agertu du Euskadiko hiru lantegietan
Ostegunean EITBk jakinarazi zuenez, Turkiako inbertitzaile bat Tubos Reunidos erosteko prozesuan eskaintza aurkeztu duten bost hautagaietako bat da: Tosyali multinazionala. Inbertitzaile horrek Euskal Herriko hiru lantegiak (Amurrio, Trapagaran eta Iruñea-Oka) eta Estatu Batuetako planta erosteko asmoa agertu du, zuzendaritza nagusiak langileei bidalitako barne-ohar baten arabera. Horrez gain, lantegi horietara bisita egiteko prestatzen ari da.
Hala ere, zuzendaritzak jakinarazi du CapCapital Taldeko Green Industry Machines & Materials S.L. enpresak salmenta-prozesutik erretiratzeko erabakia formalki jakinarazi duela, eta, ondorioz, prozesuan parte hartzeari utziko diola.
Inbertitzaile hori, Indiako Welspun enpresarekin batera, langileen ordezkariekin bildu zen eskaintzaileetako bat da. Bilera hartan, soldata-masa % 20 murriztea proposatu zien.
Tubos Reunidosek Euskal Herrian dituen hiru industria-lantegiak bisitatzeko asmoa agertu duenean zabaldu da Tosyali turkiarra dela erosle posibleetako bat. Zuzendaritzaren oharraren arabera, datorren astelehenetik, azaroaren 30etik, aurrera, Amurrioko, Trapagarango eta Iruña-Okako instalazioak bisitatuko dituztela aurreikusi dute. Horretarako, konkurtso-administrazioarekin, konpainiako zuzendaritzarekin, erakunde publikoekin eta langileen legezko ordezkariekin egingo dituzten bileren agenda zehazten ari dira.
Une honetan, Tubos Reunidos erosteko prozesuak aurrera jarraitzen du lau inbertitzaile potentzialekin: Tosyali, Welspun, Sidenor eta Tubacex.