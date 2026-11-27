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Euskal enpresak bertan sustraitzearen alde egin du Mikel Jauregik
Arabako enpresen elkarteak "Araba; industria eta etorkizuna gara" enpresa-topaketa antolatu du gaur Gasteizen. Bertan, Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak sustraitzeaz hitz egin du berriro, baina Azcoyeneko EEPri erreferentzia zuzenik egin gabe.
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