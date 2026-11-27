Pentsio kontributiboak % 3,5 igoko dira 2027an, eta gutxienekoak % 14,2 arte
Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerak % 14,1 egingo du gora, eta kotizazio gabeko pentsioek ere orokorra baino errebalorizazio handiagoa izango dute.
Pentsio kontributiboak % 3,5 igoko dira 2027an, aurreikuspenen arabera. Gutxieneko pentsioak, berriz, % 8,8 eta % 14,2 artean igoko dira, prestazio motaren arabera. Igoera kalkulatzeko, azaroan inflazioaren datu aurreratua argitaratu dute; KPIa % 4,1ekoa izan da.
Pentsioen eguneratzea % 3,52koa da, azaroa arteko azken hamabi hilabeteetako Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasen batez bestekoa kontuan hartuta. Hala ere, igoera orokorra % 3,5ean biribilduko dute.
Gutxieneko pentsioak eta kotizazio gabekoak, berriz, % 8,8 eta % 14,2 artean igoko dira. Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera (GMI), berriz, % 14,1 igoko da, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak ostiral honetan jakinarazi duenez.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak SER irratian egindako adierazpenetan gogorarazi du pentsioak inflazioaren arabera eguneratzea legeak ezarritako konpromisoa dela. Prestazio txikienek izango duten igoera handiagoa ere nabarmendu du.
Erretiroko batez besteko pentsioak 774 euro gehiago urtean
% 3,5eko igoerak esan nahi du 1.580,6 euroko erretiro-pentsioa jasotzen duen pertsona batek urtean 774,5 euro inguru gehiago jasoko dituela. Sistemako batez besteko pentsioa, berriz, 1.379,1 eurokoa da hilean, eta urtean 676 euro inguru gehiago jasoko ditu.
Igoerak 9,6 milioi pertsonari egingo die mesede; horiek 10,6 milioi pentsio kontributibo inguru jasotzen dituzte. Estatuko Klase Pasiboen erregimeneko 722.400 pentsioei ere igoera bera aplikatuko zaie.
Gutxieneko pentsioak % 8,8 eta % 14,2 artean igoko dira
Gutxieneko pentsioen igoerak 2,1 milioi pertsonari egingo die mesede; horietatik % 68 emakumeak dira. Kotizazio gabeko pentsioak, berriz, 475.000 pertsonari eragingo die, eta horien % 63 emakumeak dira.
Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera (GMI) % 14,1 igotzeak 2,8 milioi pertsonari egingo die mesede. Horien artean, 1,1 milioi haur eta nerabe daude.
Gizarte Segurantzako sistemako batez besteko pentsioa, erretiroa, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldeko prestazioak barne hartzen dituena, 1.379,1 eurokoa da hilean; iaz baino % 4,7 handiagoa.
Erretiroko batez besteko pentsioa, 6,5 milioi pertsonak jasotzen dutena, 1.580,6 eurokoa da hilean, azken urtean % 4,6 igo ostean. Azaroan, gainera, pentsiodunek aparteko paga jasotzen dute.
KPIaren behin betiko datua abenduaren 15ean argitaratuko dute
Pentsioen igoeraren behin betiko datua abenduaren 15ean baieztatuko dute, Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) azken datua argitaratzen dutenean.
Orduan, Espainiako Gobernuak lege-dekretu bat onartu beharko du igoera 2027ko urtarrilean aplikatuko dela bermatzeko. Gobernuak dagoeneko hasi ditu araudia garatzeko errege-dekretua egiteko izapideak.