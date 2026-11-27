La economía francesa está en recesión técnica y encadena tres trimestres consecutivos de caída, con un descenso en el tercer trimestre que ha sido finalmente del 0,2 %, más fuerte del que inicialmente se había calculado, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Así, aunque el dato de variación del producto interior bruto (PIB) que se había dado para el segundo trimestre era del 0 %, esa cifra resulta de un redondeo pero en realidad ha sido "ligeramente negativa".

Eso significa que se cumpla la definición técnica de la recesión de dos trimestres consecutivos de descenso del PIB.

En el primer trimestre del año, la baja había sido también del 0,2 %, a lo que sucedió el 0 % en el segundo, que en realidad es una ligera contracción.

Esa sucesión de datos negativos hace todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno francés para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %.

También pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo francés hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %, cifra que el ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció el pasado lunes que iba a actualizar en los próximos días o en las próximas semanas.