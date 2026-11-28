Velora Investa, grupo industrial especializado en el sector energético, ha adquirido los terrenos de la antigua Cegasa en Vitoria-Gasteiz, donde desarrollará su nueva planta industrial.

El proyecto contempla una inversión de más de 100 millones de euros y la creación de más de 120 puestos de trabajo directos. Está previsto que las nuevas instalaciones estén finalizadas en 2028 y alcancen su plena capacidad operativa durante el primer semestre de 2029.

La compañía ha explicado en una nota que el proyecto se desarrollará a través de ECN All Wind, plataforma industrial de Velora en la que también participan de manera minoritaria el Gobierno Vasco y Ekarpen.

En concreto, estará destinado a fabricar nuevos productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes: unas infraestructuras fundamentales para avanzar en la electrificación de la economía. Se trata de la segunda inversión de ECN All Wind tras la adquisición de Vicinay.

El Gobierno Vasco anunció el pasado mes de julio su incorporación a ECN All Wind, una filial creada por Velora, grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana, especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica. La participación del Ejecutivo vasco se enmarca en el Plan de Industria de Euskadi 2030, que identifica esta actividad como uno de los sectores HAZI, con potencial tractor de futuro.