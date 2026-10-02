G7ak 100 milioi petrolio- eta diesel-upel askatuko ditu lau hilabetez
Emmanuel Macron Frantziako presidentearen arabera, adostutako neurriek erregaien "prezioak jaitsarazi beharko lituzkete".
G7ko herrialdeek datozen lau hilabeteetan 100 milioi petrolio-upel berehala modu koordinatuan askatzea adostu dute, Energiaren Nazioarteko Agentziaren bidez. Gainera, lehen 20 egunetan diesel zati handi bat jarriko dute merkatuan, buruzagien bilera birtual baten ostean ostiral honetan zabaldutako ohar baten arabera.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bideokonferentziaz deitu du bilera, eta adierazi du adostutako neurriek erregaien "prezioak jaistea" eragin beharko luketela, eta ez dela "inolako debekurik" egongo G7ko herrialdeen arteko diesel esportazioetan (Frantzia, AEB, Kanada, Erresuma Batua, Alemania, Italia eta Japonia).
Komunikatuaren arabera, taldeak findegien mantentze-egutegiak koordinatzea ere erabaki du, edukiera galtzea saihestu eta, ahal denean, erabilera-tasak aldi baterako handitzeko.
Halaber, G7ak produktu finduen ekoizpena handitzeko eskatu die fintzeko gaitasun handia duten herrialdeei, bereziki dieselena.