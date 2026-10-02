Erregaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

G7ak 100 milioi petrolio- eta diesel-upel askatuko ditu lau hilabetez

Emmanuel Macron Frantziako presidentearen arabera, adostutako neurriek erregaien "prezioak jaitsarazi beharko lituzkete".

GRAFCAV1006. ERANDIO (BIZKAIA), 15/03/2026.-Una gasolinera marca el combustible diésel por encima de los dos euros/libro este domingo. La guerra que se libra por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del petróleo en tan solo dos semanas un 37 %, con el barril en torno a los 100 dólares y una subida en el año del 64 %. EFE/Luis Tejido

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

G7ko herrialdeek datozen lau hilabeteetan 100 milioi petrolio-upel berehala modu koordinatuan askatzea adostu dute, Energiaren Nazioarteko Agentziaren bidez. Gainera, lehen 20 egunetan diesel zati handi bat jarriko dute merkatuan, buruzagien bilera birtual baten ostean ostiral honetan zabaldutako ohar baten arabera.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bideokonferentziaz deitu du bilera, eta adierazi du adostutako neurriek erregaien "prezioak jaistea" eragin beharko luketela, eta ez dela "inolako debekurik" egongo G7ko herrialdeen arteko diesel esportazioetan (Frantzia, AEB, Kanada, Erresuma Batua, Alemania, Italia eta Japonia).

Komunikatuaren arabera, taldeak findegien mantentze-egutegiak koordinatzea ere erabaki du, edukiera galtzea saihestu eta, ahal denean, erabilera-tasak aldi baterako handitzeko.

Halaber, G7ak produktu finduen ekoizpena handitzeko eskatu die fintzeko gaitasun handia duten herrialdeei, bereziki dieselena.

Erregaiak G7 goi-bilera Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X