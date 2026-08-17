Trump anuncia que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
El presidente estadounidense ha aludido a la negativa de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán y a su “excelente relación” con Kim Jong Un.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha aludido a la "muy buena relación" que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un y al recelo de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.
"Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", ha explicado. Además, ha alegado el coste de los ejercicios militares "con gran parte de los gastos sufragados por Estados Unidos".
Los ejercicios, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, envían según Trump una señal "totalmente inapropiada y hostil a un país que", Corea del Norte que, según Trump, se ha mostrado "pacífico y respetuoso" desde que regresó al poder.
Además, Trump ha afeado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, su negativa a unirse a la guerra contra Irán.
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