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Trump anuncia que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

El presidente estadounidense ha aludido a la negativa de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán y a su “excelente relación” con Kim Jong Un.

Seoul (Republic Of), 15/08/2026.- Members of civic groups shout, 'U.S. Out of Korea' slogans during a rally against US President Trump's policy toward South Korea in Seoul, South Korea, 15 August 2026. Protesters gathered to demand realization of peace on the Korean Peninsula and the recovery of wartime operational control (OPCON) from the United States. (Protestas, Corea del Sur, Estados Unidos, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
Manifestación en Seúl contra la política de Trump hacia Corea del Sur. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha aludido a la "muy buena relación" que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un y al recelo de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.

"Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", ha explicado. Además, ha alegado el coste de los ejercicios militares "con gran parte de los gastos sufragados por Estados Unidos".

Los ejercicios, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, envían según Trump una señal "totalmente inapropiada y hostil a un país que", Corea del Norte que, según Trump, se ha mostrado "pacífico y respetuoso" desde que regresó al poder.

Además, Trump ha afeado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, su negativa a unirse a la guerra contra Irán. 

Donald Trump Estados Unidos Corea del Sur Corea del Norte Internacional

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