Viaje espacial
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SpaceX pone por primera vez en órbita la nave Starship

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(Foto de ARCHIVO) 13 September 2026, US, Merritt Island: A SpaceX Falcon 9 rocket launches from Space Launch Complex-40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying a Boeing-built O3b mPOWER satellites owned and operated by a Luxembourg-based satellite telecommunications network provider, SES. Photo: Charles Briggs/ZUMA Press Wire/dpa Charles Briggs/ZUMA Press Wire/d / DPA 13/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: SpaceX-ek lurraren orbitan jarri du lehen aldiz Starship

Agencias | EITB

Última actualización

En la decimocuarta prueba la compañía de Elon Musk ha logrado lo que han calificado como un "hito importante". El vuelo ha salido a las 12:49 horas (GMT) del complejo que tiene la empresa en Texas y, tras varias vueltas en órbita, ha aterrizado tres horas más tarde. Durante el vuelo, también ha logrado desplegar con éxito 26 satélites V3 en órbita sostenida, por lo que estos nuevos dispositivos se han integrado a nivel operativo en la constelación de Starlink. 

Astronomía Internacional

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