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SpaceX pone por primera vez en órbita la nave Starship
Euskaraz irakurri: SpaceX-ek lurraren orbitan jarri du lehen aldiz Starship
En la decimocuarta prueba la compañía de Elon Musk ha logrado lo que han calificado como un "hito importante". El vuelo ha salido a las 12:49 horas (GMT) del complejo que tiene la empresa en Texas y, tras varias vueltas en órbita, ha aterrizado tres horas más tarde. Durante el vuelo, también ha logrado desplegar con éxito 26 satélites V3 en órbita sostenida, por lo que estos nuevos dispositivos se han integrado a nivel operativo en la constelación de Starlink.
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