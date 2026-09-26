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Multitudinaria misa de León XIV en París

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jendetza batu da Parisen, Leon XIV.aren meza dela eta

EITB

Última actualización

Segundo baño de masas del papa en su visita a la capital gala, donde a bordo del papamóvil ha recorrido este sábado los Campos Elíseos. Unos 700 000 fieles han arropado al pontífice en su misa desde la plaza de la Concordia.

Papa León XIV París Francia Iglesia Católica Internacional

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