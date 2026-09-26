¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Multitudinaria misa de León XIV en París
Euskaraz irakurri: Jendetza batu da Parisen, Leon XIV.aren meza dela eta
Segundo baño de masas del papa en su visita a la capital gala, donde a bordo del papamóvil ha recorrido este sábado los Campos Elíseos. Unos 700 000 fieles han arropado al pontífice en su misa desde la plaza de la Concordia.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz
EN DIRECTO
Hace min.
Irán propone a Estados Unidos un plan de siete días para cesar las hostilidades
EN DIRECTO
Hace min.
La asamblea de la ONU se vacía durante el discurso de Netanyahu
EN DIRECTO
Hace min.
Trump ofrece a Xi Jinping trabajar juntos para un "futuro mejor" para ambos países
EN DIRECTO
Hace min.
Gobiernos y líderes de la industria de la IA urgen en la ONU a regular antes de perder el control
EN DIRECTO
Hace min.
Un juez ordena al Gobierno de Trump restablecer el acceso de CNN, MSNBC y Politico a la Casa Blanca
EN DIRECTO
Hace min.
Nueva condena contra Harvey Weinstein: 15 años por obligar a una mujer a practicarle sexo oral a la fuerza
EN DIRECTO
Hace min.
Pezeshkian acusa ante la ONU a Estados Unidos e Israel de terrorismo
EN DIRECTO
Hace min.
Irán y EE. UU. se reúnen en Nueva York en medio de los esfuerzos para relanzar el proceso de negociación
Cargar más