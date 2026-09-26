FRANTZIA
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Jendetza batu da Parisen, Leon XIV.aren meza dela eta

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aita santuak duela 18 urte bisitatu zuen azkenekoz Frantziako hiriburua, eta gaur 700.000 fededun bildu dira Eliseo zelaietan. Atzo bezala, mukuru bete dira kaleak. 

Leon XIV Aita Santua París Frantzia Eliza Katolikoa Munduko albisteak

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