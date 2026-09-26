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Jendetza batu da Parisen, Leon XIV.aren meza dela eta
Aita santuak duela 18 urte bisitatu zuen azkenekoz Frantziako hiriburua, eta gaur 700.000 fededun bildu dira Eliseo zelaietan. Atzo bezala, mukuru bete dira kaleak.
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