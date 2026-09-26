Trumpek ez du onartu Iranek Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko aurkeztutako zazpi eguneko plana
Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan iragarri duenez, ezezkoa eman dio Ormuz itsasarteko itsas pasabidea berriro irekitzeko Iranek aurkeztutako zazpi eguneko planari.
"Proposamen bat egin zuten, baina atzera bota nuen", erantzun dio agintariak prentsari Etxe Zuriko lorategietan, gai honegatik galdetu diotenean, Marine One helikopterora sartu aurretik.
Itsasartea blokeatuta dagoen arren, Trumpek esan du AEBk Ormuzen "erabateko kontrola" duela, eta egunero petrolio "kopuru handiak" garraiatzen direla bertatik, 29 itsasontzi bart, adibidez. "Akordio bat egin nahi dute, eta hori ondo dago, niri akordioak gustatzen zaizkit. Baina akordio hori ez litzateke onargarria izango", gaineratu du.
Irango Atzerri ministro Abas Araqchik New Yorken eman du ezagutzera Teheranek zazpi eguneko plan bat aurkeztu zion Washingtoni Ormuzeko itsas zirkulazio normala berrezartzeko. Araqchiren arabera, plana abian jarri eta seigarren egunean irekiko litzateke Ormuz, Washingtonek lehen bost egunetan hainbat neurri ezarri ostean.