EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek ez du onartu Iranek Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko aurkeztutako zazpi eguneko plana

"Akordio bat egin nahi dute, eta hori ondo dago, niri akordioak gustatzen zaizkit. Baina akordio hori ez litzateke onargarria izango", esan du Estatu Batuetako presidenteak.
AME670. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/09/2026.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla desde la Casa Blanca este sábado en Washington (EE.UU.). Trump declaró que habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante su reunión del martes en Nueva York. EFE/ Octavio Guzmán
Trump, larunbat honetan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan iragarri duenez, ezezkoa eman dio Ormuz itsasarteko itsas pasabidea berriro irekitzeko Iranek aurkeztutako zazpi eguneko planari.

"Proposamen bat egin zuten, baina atzera bota nuen", erantzun dio agintariak prentsari Etxe Zuriko lorategietan, gai honegatik galdetu diotenean, Marine One helikopterora sartu aurretik.

Itsasartea blokeatuta dagoen arren, Trumpek esan du AEBk Ormuzen "erabateko kontrola" duela, eta egunero petrolio "kopuru handiak" garraiatzen direla bertatik, 29 itsasontzi bart, adibidez.  "Akordio bat egin nahi dute, eta hori ondo dago, niri akordioak gustatzen zaizkit. Baina akordio hori ez litzateke onargarria izango", gaineratu du.

Irango Atzerri ministro Abas Araqchik New Yorken eman du ezagutzera Teheranek zazpi eguneko plan bat aurkeztu zion Washingtoni Ormuzeko itsas zirkulazio normala berrezartzeko. Araqchiren arabera, plana abian jarri eta seigarren egunean irekiko litzateke Ormuz, Washingtonek lehen bost egunetan hainbat neurri ezarri ostean.

Iranek zazpi eguneko plana proposatu dio AEBri liskarrak eteteko
Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X