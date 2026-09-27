Cinco detenidos por explosivos cerca de una base británica usada por EE .UU.

Cinco hombres han sido detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.



En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, ha confirmado que la operación de seguridad comenzó la mañana de hoy tras recibir informaciones sobre "tres vehículos sospechosos" que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).



"Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista", señaló el subcomisario.



Precisó, asimismo, que siguen trabajando para determinar la naturaleza exacta del incidente, al tiempo que pidió a "la ciudadanía que no haga especulaciones", sino que "siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades".



Por su parte, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, la comisaria adjunta Vicki Evans, coincidió en que se encuentran en las "primeras etapas" de la investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido el arresto: "Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza", ha declarado a la prensa al aterrizar en Chicago.

"Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos", ha añadido , sin responder a más preguntas.