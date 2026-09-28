Pérez Iglesias reivindica el legado de los hermanos Elhuyar durante el primer Día del Wolframio de Bergara
Se cumplen 243 años desde que los hermanos Elhuyar aislaron el wolframio, un hito relevante para el desarrollo de la química moderna. En el marco de este hito, se ha entregado el Premio Embajador de Bergara 2026 a Jesus Ugalde, catedrático de Química Física de EHU.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha reivindicado en Bergara el legado de los hermanos Elhuyar cuando se cumplen 243 años desde que ambos lograron aislar el wolframio, un hito para el desarrollo de la química moderna.
La localidad ha celebrado este lunes por primera vez el Día del Wolframio, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el Museo Laboratorium para dar a conocer uno de los principales logros de la historia científica que ha adquirido una importancia fundamental en ámbitos industriales y tecnológicos, ha informado el Gobierno Vasco en una nota.
En el marco de esta primera edición, se ha entregado el Premio Embajador de Bergara 2026 a Jesus Ugalde, catedrático de Química Física de la Universidad del País Vasco (EHU), en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al ámbito científico, y se ha inaugurado un mural dedicado al wolframio en los soportales del Seminarixoa, creada por los artistas bergararras Jokin Oregi, Sortwo, y Mikel Larrañaga.
El galardón nace con la vocación de distinguir anualmente a personas vinculadas a Bergara que, desde ámbitos como la investigación, la innovación, la cultura científica, el desarrollo tecnológico o la transferencia de conocimiento, contribuyen a proyectar el nombre de la localidad. Además, busca reconocer trayectorias que puedan servir de referencia para las nuevas generaciones y generar nuevos vínculos entre talento, conocimiento y territorio.
El acto ha contado con la participación del consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias; el alcalde de Bergara, Gorka Artola y la directora del Museo Laboratorium, Rosa Errazti.
Reconocimiento a los hermanos Elhuyar y a Ugalde
Pérez Iglesias ha destacado la labor científica desarrollada por los hermanos Elhuyar en el Laboratorium y en el Real Seminario de Bergara, donde existe una placa en reconocimiento a su labor.
El consejero ha destacado el valor del descubrimiento de los hermanos Elhuyar y la importancia de "preservar y divulgar" este episodio de la historia de la ciencia. En este sentido, ha señalado que la celebración del Día del Wolframio permite recordar el aislamiento de este elemento y acercar a la sociedad un descubrimiento que "forma parte del patrimonio científico de Euskadi".
"Los hermanos Juan José y Fausto Elhuyar fueron hombres de su tiempo, verdaderos ilustrados. Fueron científicos cosmopolitas; cursaron en París estudios superiores y completaron su formación en Suecia. Su compromiso con el País Vasco se sustanció en su actividad científica en la Sociedad Vascongada de Amigos del País, en cuyo laboratorio, ubicado en el Real Seminario de Bergara, aislaron el wolframio en 1783, hoy hace 243 años", ha señalado.
Pérez Iglesias ha destacado que Ugalde "es un científico brillante -merecedor del premio Euskadi de investigación-, un académico ejemplar -muestra de lo cual es la escuela que ha creado- y una persona comprometida con su país y su lengua. Ha recibido con justicia la distinción de 'Embajador de Bergara', por la proyección internacional de su actividad y, como consecuencia de aquella, la de su localidad", ha afirmado.
El consejero ha subrayado que tanto los hermanos Elhuyar como Jesús Ugalde "comparten su condición cosmopolita". Así, ha recordado que "los tres cursaron estudios superiores y se formaron y perfeccionaron como científicos fuera del País Vasco y los tres han contribuido de forma significativa a que Bergara, Gipuzkoa y Euskadi sean conocidas más allá de nuestras fronteras y reconocidas, respectivamente, como localidad, territorio y país de ciencia".