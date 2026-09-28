Pérez Iglesias reivindica el legado de los hermanos Elhuyar durante el primer Día del Wolframio de Bergara

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha reivindicado en Bergara el legado de los hermanos Elhuyar cuando se cumplen 243 años desde que ambos lograron aislar el wolframio, un hito para el desarrollo de la química moderna.

La localidad ha celebrado este lunes por primera vez el Día del Wolframio, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el Museo Laboratorium para dar a conocer uno de los principales logros de la historia científica que ha adquirido una importancia fundamental en ámbitos industriales y tecnológicos, ha informado el Gobierno Vasco en una nota.

En el marco de esta primera edición, se ha entregado el Premio Embajador de Bergara 2026 a Jesus Ugalde, catedrático de Química Física de la Universidad del País Vasco (EHU), en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al ámbito científico, y se ha inaugurado un mural dedicado al wolframio en los soportales del Seminarixoa, creada por los artistas bergararras Jokin Oregi, Sortwo, y Mikel Larrañaga.

El galardón nace con la vocación de distinguir anualmente a personas vinculadas a Bergara que, desde ámbitos como la investigación, la innovación, la cultura científica, el desarrollo tecnológico o la transferencia de conocimiento, contribuyen a proyectar el nombre de la localidad. Además, busca reconocer trayectorias que puedan servir de referencia para las nuevas generaciones y generar nuevos vínculos entre talento, conocimiento y territorio.

El acto ha contado con la participación del consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias; el alcalde de Bergara, Gorka Artola y la directora del Museo Laboratorium, Rosa Errazti.