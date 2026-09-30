La tensión entre Rusia y la OTAN sube una escala más, después de que Moscú haya amenazado con emplear su arsenal nuclear si se realizan acciones para aislar o bloquear territorios rusos, en referencia a Kaliningrado. La Alianzaha respondido denunciando estas amenazas y asegurando que no se desviarán de su apoyo a Ucrania.

Fuentes diplomáticas de Rusia han enviado una nota a la Alianza Atlántica advirtiendo que su país utilizará "todos los medios a su alcance, incluidas sus armas nucleares", si los países occidentales intentan bloquear el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania y "asislarlo del resto del país". Un posible "bloqueo aéreo y marítimo" es un "asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso", señala la misión, según recoge la agencia TASS.

La nota agrega que no debe caber duda de que "Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal". Asimismo, se señala que Moscú podría lanzar ataques "preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza en una fase temprana del conflicto".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado que Moscú está tomando nota de las declaraciones que llegan de las capitales europeas sobre los planes de bloquear Kaliningrado y ha recordado que una respuesta nuclear a los intentos de bloquear un territorio ruso está contemplada en la legislación rusa.

Las actividades de la OTAN "no son un riesgo para Rusia"

La Alianza Atlántica ha confirmado haber recibido el mensaje de Rusia. La portavoz Allison Hart ha dicho que han respondido "destacando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios representan un riesgo a ninguna parte de Rusia".

Asimismo, ha denunciado "firmemente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable" y reiterado "que ponga fin a su guerra no provocada en Ucrania".

Hart asegura que el uso de "tácticas híbridas" por parte de Rusia "es una muestra de desesperación", y advierte que no evitarán el apoyo de los aliados a Kiev. "No nos desviaremos de nuestro apoyo a Ucrania. Contamos con lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos fuertes, preparados y capacitados para responder a cualquier amenaza", ha concluido.