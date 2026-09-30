Tras la entrada en vigor de nuevas medidas para facilitar las actividades de las empresas privadas en Cuba, la Federación Internacional de Pelota y las autoridades cubanas tienen previsto restaurar el frontón 'Jai Alai'. Conocido como "Palacio de los Gritos", abrió sus puertas en 1901 y, en su época de mayor esplendor, desfilaron por allí grandes estrellas de Hollywood. Vídeo de Mikel Ayestaran desde Cuba.