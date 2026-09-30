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Dimite el patrón de la Torre Eiffel tras el escándalo de la exclusión de mujeres

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eiffel Dorreko patroiak dimisioa eman du emakumeen bazterketaren eskandaluaren ondoren

EITB

Última actualización

El director general de la empresa que explota la Torre Eiffel de París, Patrick Branco Ruivo, anunció ayer, martes, que dejará el cargo a finales de año tras la polémica suscitada por la exclusión de personal femenino durante una visita en septiembre pasado de un grupo ultraconservador hindú.

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