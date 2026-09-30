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Eiffel Dorreko nagusiak dimisioa eman du emakumezko langileak baztertzeagatik sortutako iskanbilaren ondorioz
Patrick Branco Ruivok iragarri du urte amaieran utziko duela kargua, sortutako ika-mikaren ondorioz. Izan ere, emakumezko langileak Eiffel dorretik kanporatu zituzten, talde ultrakontserbadore hindu batek duela egun batzuk egindako bisitan.
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