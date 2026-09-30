Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eiffel Dorreko nagusiak dimisioa eman du emakumezko langileak baztertzeagatik sortutako iskanbilaren ondorioz

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Patrick Branco Ruivok iragarri du urte amaieran utziko duela kargua, sortutako ika-mikaren ondorioz. Izan ere, emakumezko langileak Eiffel dorretik kanporatu zituzten, talde ultrakontserbadore hindu batek duela egun batzuk egindako bisitan.

Frantzia Matxismoa París Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X