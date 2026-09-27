Leon XIV.a abusuen zazpi biktimarekin bildu da, pederastiaren aurrean "zaintzarik handiena" eskatu ostean
Aita Santuarekin egon direnen artean dago 80 urteko Jean-Marie Delbos, 50eko hamarkadan Pirinio Atlantikoetako Betharramgo Notre-Dame ikastetxe katolikoan abusuak jasandako gizona.
Leon XIV.a aita santua Frantziako Eliza katolikoaren baitan sexu-abusuak jasan zituzten zazpi lagunekin bildu da igande honetan Lourdesen, herrialdeko gotzainei abusuen "gaitzaren" aurrean "zaintzarik handiena" izateko eta prebentzio eta erreparazio ahaleginetan jarraitzeko eskatu eta ordu batzuk geroago.
Frantziara egin duen bisitan herrialdean egingo dituen lau egunetako hirugarrenean, Leon XIV.ak hasitako bideari jarraitzeko, akatsak aitortzeko eta "zauriak sendatzeko" eskatu die gotzainei.
Arratsaldean, zazpi biktima hartu ditu apezpikutzan 18:00ak zirenean (16:00 GMT).
Bostek eman dute beren nortasunaren berri: Jean-Marie Delbos, Veronique Garnier, Jerome Guillement, Olivier Mardi eta Bertrand Virieux. Beste biek anonimatuan jarraitzea erabaki dute. Horietako bat Emausen sortzaile eta pobreziaren aurkako borrokaren pertsonaia enblematiko izan zen Abbe Pierre apaizaren biktima izan zen.
Izen abizenak publiko egin dituztenen artean 80 urteko Deblos dago, 50eko hamarkadan Pirinio Atlantikoetako Bétharramgo Notre-Dame ikastetxe katolikoan haurra zela abusuak jasan zituen gizona. Eskola horretako eskandalua publiko egin zenetik indarkeria fisiko eta sexualari buruzko ehunka testigantza atera dira argitara, tartean hainbat euskal herritarrenak.
Garnierren kasuan, abusuak jasan zituen nerabezaroan, eta, ondoren, Foi et Resilience (Fe eta Erresilientzia) kolektiboan sartu zen. Kolektibo horrek adingabeen prebentzioan eta babesean lan egiten du Elizaren barruan.
Guillementi dagokionez, Vendeeko (Frantzia mendebaldea) apaiz baten biktima izan zen, eta azken urteotan bai liburuetan bai Frantziako Elizako sexu-abusuak ikertu zituen batzorde independentean ere kontatu izan du gertatua.
Mardiren kasuan, Bernard Tartu apaizaren abusuak jasan zituen Touraineko Petits Chanteurs (Kantari Txikiak) taldeko kide zenean. Urteetara Voix Liberees de Touraineren (Touraineko Ahots Askatuak) sortu zuen. Tartu errudun jo zuen Auzitegi Penal Kanoniko batek 2024an, gutxienez 21 adingaberen aurkako bortxaketak eta sexu-erasoak egiteagatik.
Virieux, berriz, Bernard Preynat apaizaren biktima izan zen adingabea zenean, eta La Parole Liberee (Askatutako Hitza) sortu zuen handik urte batzuetara apaiz haren biktimak batzeko. 2020an adingabeen aurkako sexu-erasoengatik bost urteko kartzela-zigorra jaso zuen Preynatek.
Irailaren 16an adierazi zuten "euren izenean" joango zirela topaketara, eta ez zituztela biktima guztiak ordezkatu nahi. Aukeraketak berak kritikak eragin zituen gonbidatu ez zituzten biktimen beste kolektibo batzuen artean.
Zazpi hautatuak irailaren 14an bildu ziren Frantziako Elizako ordezkariekin topaketa prestatzeko eta aita santuarekin bildu aurretik elkarrizketarik ez ematea erabaki zuten.
Igande arratsaldeko azken orduan dute komunikabideekin biltzeko asmoa.