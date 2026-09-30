¿Qué se sabe del avión con destino Tel Aviv que ha tenido que aterrizar de emergencia?

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv ha tenido que aterrizar este miércoles de emergencia en Arabia Saudí, tras lo que la aerolínea emiratí ha calificado como un "altercado en la cabina de mando", mientras que el Gobierno de Israel lo ha denunciado como "atentado".

El vuelo FZ 1073 ha despegado desde Dubái esta mañana y, antes de llegar a la frontera jordana, según la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ha observado como la aeronave, que seguía una dirección este a oeste, ha dado un giro brusco hacia el norte y perdía altitud.

El avión ha volado entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania ha dado media vuelta, en dirección sur, y luego ha enfilado hacia Tabuk (Arabia Saudí), donde ha realizado un aterrizaje de emergencia.

El piloto y el copiloto del avión han resultado heridos y trasladados al hospital al aterrizar en Tabuk, ha indicado en un comunicado el aeropuerto saudí.

Caída en picado

El avión ha caído en picado y descendido más de 5000 metros en menos de dos minutos, según el diaria israelí Haaretz.

El Canal 12 de la televisión israelí ha difundido varios vídeos que muestran momentos de caos durante ese repentino descenso.

Un vídeo también muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber "controlado al terrorista" después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

El Gobierno israelí denuncia un atentado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha apuntado a que uno de los pilotos del vuelo Flydubai ha intentado estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", ha afirmado el gobernante en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha ido más allá y califica de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

La aerolínea confirma un "altercado en la cabina"

Flydubai ha confirmado que se ha producido "un altercado en la cabina de mando" del avión y ha pedido "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación "controlaron la situación", desviaron el avión y lo hicieron aterrizar "de forma segura" en el aeropuerto de Tabuk, donde "todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados".

"En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", ha añadido Flydubai.