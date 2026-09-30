Las protestas estudiantiles en Francia dejan este miércoles 625 detenidos y decenas de heridos

Las reivindicaciones se centran en el tamaño de las clases, la falta de profesores y la duración de los horarios escolares. En varias localidades, las concentraciones han terminado en enfrentamientos. En Lille, algunos participantes han incendiado contenedores y han lanzado botellas contra los agentes. También ha habido incidentes en Burdeos, Rennes, Nantes y Marsella.