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Las protestas estudiantiles en Francia dejan este miércoles 625 detenidos y decenas de heridos
Las reivindicaciones se centran en el tamaño de las clases, la falta de profesores y la duración de los horarios escolares. En varias localidades, las concentraciones han terminado en enfrentamientos. En Lille, algunos participantes han incendiado contenedores y han lanzado botellas contra los agentes. También ha habido incidentes en Burdeos, Rennes, Nantes y Marsella.
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