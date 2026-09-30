Protestak Frantzian
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Frantziako ikasleen protestek 625 atxilotu eta dozenaka zauritu utzi dituzte asteazken honetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aldarrikapenak eskolen tamainan, irakasle faltan eta eskola-ordutegien iraupenean oinarritzen dira.  Hainbat herritan, kontzentrazioak liskarretan amaitu dira. Lillen, parte-hartzaile batzuek edukiontziak erre dituzte eta botilak jaurti dituzte agenteen aurka.

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