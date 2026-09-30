Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Frantziako ikasleen protestek 625 atxilotu eta dozenaka zauritu utzi dituzte asteazken honetan
Aldarrikapenak eskolen tamainan, irakasle faltan eta eskola-ordutegien iraupenean oinarritzen dira. Hainbat herritan, kontzentrazioak liskarretan amaitu dira. Lillen, parte-hartzaile batzuek edukiontziak erre dituzte eta botilak jaurti dituzte agenteen aurka.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Zer dakigu larrialdiko lurreratzea egin behar izan duen Tel Aviverako hegazkinari buruz?
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal pilota Kubara itzuliko da Jai Alai pilotalekuaren zaharberritze proiektu bati esker
ZUZENEAN
Duela min.
AEBk tropa guztiak atera ditu Iraketik
ZUZENEAN
Duela min.
Eiffel dorreko nagusiak dimisioa eman du emakumezko langileak baztertzeagatik sortutako iskanbilaren ondorioz
ZUZENEAN
Duela min.
SpaceXek lurraren orbitan jarri du lehen aldiz "Starship" ontzia
ZUZENEAN
Duela min.
Perez Iglesiasek Elhuyar anaien ondarea goraipatu du Bergarako wolframioaren lehen egunean
ZUZENEAN
Duela min.
Leon XIV.a abusuen zazpi biktimarekin bildu da, pederastiaren aurrean "zaintzarik handiena" eskatu ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Bost atxilotu lehergailuekin lotuta, AEBk erabiltzen duten base britainiar batetik gertu
ZUZENEAN
Duela min.
Jendetza batu da Parisen, Leon XIV.aren meza dela eta
Gehiago ikusi