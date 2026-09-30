AEBk tropa guztiak atera ditu Iraketik
AEBek 2003an inbaditu zuten Irak, Husein boteretik kendu nahi zutelako, eta 2011ra arte iraun zuen inbasioak. Orduan, Barack Obamak presidenteak tropak Iraketik ateratzea agindu zuen. Hiru urte geroago, baina, tropa estatubatuarrak Irakera itzuli ziren.
AEBko Defentsa iturriek gaur, asteazkenarekin, jakitera eman dutenez, Iraken dituzten tropa guztiak atera dituzte. Horrekin, amaiera eman diote Estatu Islamikoari hamabi urtez aurre egin dion nazioarteko koalizioari, Sadam Huseinen aurkako inbasioa abiatu eta 23 urtera.
"Erbilgo Aire Baseko indarrak eta koalizioaren ekipamenduak Iraketik atera, eta Estatu Islamikoa garaitu zuen misio militarrari bukaera eman diogu", adierazi du Pentagonoko bozeramaile Sean Parnellek ohar batean, eta erantsi du Bagadadekin hitzartutako epeak bete dituztela.
"Defentsa Departamentutik gure kide irakiarrei prestakuntza eta laguntza ematen jarraituko dugu", azaldu dute. Haatik, argi utzi dute Irakeko Gobernuaren ardura izango dela aurrerantzean herrialdearen barne segurtasuna kudeatzea, "nahiz eta biok elkarrekin lanean jarraituko dugun segurtasuna bermatzen dela ziurtatzeko eta Estatu Islamikoak bereak egin ez ditzan", adierazi du.
"Irak subirano eta indartsu bat babesten dugu, bere mugak bermatuko dituena, bere biztanleak babestuko dituena eta bi herrialdeon arteko merkataritza, diplomazia eta segurtasun lankidetza sakonago baterako oinarri izango dena", laburbildu du.
AEBek 2003an inbaditu zuten Irak, Husein boteretik kendu nahi zutelako, eta 2011ra arte iraun zuen inbasioak. Orduan, Barack Obamak presidenteak tropak Iraketik ateratzea agindu zuen. Hiru urte geroago, baina, tropa estatubatuarrak Irakera itzuli ziren, Estatu Islamikoari aurre egiteko, nazioarteko koalizioak bultzatuta. Washingtonek zuzendutako misioan Erresuma Batuak, Frantziak, Espainiak, Italiak eta Alemaniak hartu zuten parte.