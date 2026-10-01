Una mujer ha sobrevivido este pasado miércoles a dos dosis letales durante la ejecución de su pena de muerte en Tennessee, EE. UU..

Christa Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en este estado en 200 años.

El Tribunal Supremo levantó este mismo miércoles una suspensión de la ejecución dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Testigos pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones de pentobarbital, antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer qué hay que hacer.

La mujer se encuentra en estos momentos hospitalizada.