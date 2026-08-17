AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen "harreman bikaina" duelako hartu du erabakia.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, AEBk "nabarmen murriztuko" ditu ariketa militar bateratuak Hego Korearekin. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezuan argudiatu duenez, Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen harreman bikainagatik eta Seulek Irango gerraren aurrean hartu duen jarreragatik hartu du erabakia.
"Kim Jong Un Ipar Koreakoarekin dudan harreman bikainean oinarrituta, ez dut atsegin AEBk Hego Korearekin batera ariketa militarretan parte hartzea", azaldu du Trumpek. Horren arabera, "garestiak izateaz gain" AEBk ordaintzen ditu gastuak hein handi batean.
Indo-Pazifikoko eskualdean funtsezko zutabe estrategikotzat jotzen dira ariketak. Trumpen arabera, "guztiz desegokia eta etsaitua" den seinale bat bidaltzen ari dira Ipar Koreara, bigarren aldiz Etxe Zurira itzuli zenetik "baketsu eta errespetuz" agertu den herrialde batera.
Gainera, Trumpek Lee Jae Myung Hego Koreako presidenteari aurpegiratu dio Iranen aurkako gerrarekin bat egin ez izana.
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