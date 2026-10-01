Emakume bati heriotza-zigorra ezartzeko bi dosi jarri eta ez da hil, Tennesseen
30 urte baino gehiago eman ditu heriotzaren korridorean. AEBko erdialde-ekialdeko gobernadoreak bertan behera utzi ditu aurtengo exekuzioak.
Emakume bat bizirik atera da asteazken honetan heriotza-zigorraren bi dosi hilgarri jaso ostean, Tennesseen (AEB).
Christa Pike hilketa leporatuta kondenatu zuten 1996an, eta ia hiru hamarkada eman ditu heriotzaren korridorean. Pike izan da 200 urtean estatu horretan heriotza-zigorraren bidez hil behar zuten emakume bakarra.
Auzitegi Gorenak bertan behera utzi zuen ordu batzuk lehenago apelazio auzitegi federal batek exekuzioa geldiarazteko emandako ebazpena, eta heriotza-zigorrak aurrera jarraitu zuen.
Lekukoek Pikeren arnasa entzun ahal izan zuten pentobarbital injekzioak jaso eta ia ordubetera arte, handik alde egitera behartu zituzten. Bertan zeuden kazetarien arabera, Tennesseeko estatuak ez zuen protokolorik ezarrita horrelako egoeretarako.
Une honetan emakumea ospitalean dago.
Exekuzioak eten egin dituzte
Pikerekin gertatutakoa ikusita, Bill Lee estatuko gobernadoreak 2026rako aurreikusita zeuden gainerako exekuzioak behin-behinean bertan behera geratu direla iragarri du.
"Legez ezarritako epaiak aurrera eramatea estatuaren erantzukizun garrantzitsuenen artean dago, eta Tennesseeko herriak espero du modu legal eta konstituzionalean ez ezik, modu eraginkorrean ere egitea", azaldu du Leek, tokiko hedabideek jasotako oharraren arabera.
Gobernadoreak huts egindako exekuzioa "sakon" ikertzea eskatu du, eta aurten Estatuan egitekoak ziren gainerako exekuzioak geldiarazi egin ditu.
Heriotza Zigorraren Informazio Zentroaren arabera, Tennesseen Gary Wayne Suttonen exekuzioa zegoen aurreikusita abenduaren 3rako.