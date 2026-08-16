EE. UU. promete a Hamás que Israel se retirará de Gaza a medida que avance el desarme
Estados Unidos ha prometido a Hamás que Israel retirará sus tropas de Gaza de forma progresiva y en paralelo al desarme de las milicias palestinas, según fuentes próximas a la reunión celebrada este domingo en El Cairo.
El enviado especial de EE. UU. para Oriente Próximo, Jared Kushner, ha asegurado a los dirigentes de Hamás que la retirada israelí no tendrá que esperar a que concluya todo el proceso de entrega de armas, como ha defendido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
EE. UU. pide aplicar el plan de paz sin renegociarlo
La negativa de Netanyahu a aceptar una retirada gradual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Según Al Arabiya, Kushner ha garantizado que Israel cumplirá los términos del acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij en octubre de 2025 y ha insistido en que el plan "no está sujeto a renegociación". "El objetivo es implementar el plan, no renegociarlo", han señalado fuentes próximas al encuentro.
Hamás, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la aplicación del plan, que contempla el inicio de proyectos de infraestructura y reconstrucción en Gaza. Según Axios, la retirada israelí se producirá a medida que se verifique el desarme de Hamás y del resto de milicias palestinas, que deberán renunciar también al control de Gaza y a sus infraestructuras militares.
Te puede interesar
Incendio en Las Landas: la situación mejora, pero el fuego sigue sin estar controlado
Unos 550 bomberos trabajan para contener las llamas, que han afectado a 1700 hectáreas, mientras alrededor de 650 personas continúan evacuadas por motivos de seguridad.
Se reactiva el incendio de las Landas, que ya ha quemado 1600 hectáreas
El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon, a 30 kilómetros de Mont-de-Marsan y se ha extendido a las proximidades de Garein. Cerca de 700 personas han sido evacuadas de forma preventiva.
Un potente terremoto de magnitud 7,7 causa víctimas mortales en Indonesia
El seísmo ha sacudido de madrugada la isla de Flores, frente a la costa norte y a 15 kilómetros de profundidad, y ha provocado heridos, derrumbes y la evacuación de cerca de 2000 personas.
Trump afirma que declarará el estrecho de Ormuz territorio de EE. UU. "muy pronto"
El presidente estadounidense asegura que lo hará tras "derrotar" a Irán y sostiene que ningún barco podrá atravesar el estrecho sin autorización de Washington; Teherán responde que "no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".
El Constitucional francés tumba la prohibición de uso de redes sociales para los menores de 15 años
En respuesta al fallo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno "trabaje" en "una redacción jurídicamente sólida" a la luz del fallo y del marco europeo, apuntando además a que su objetivo sigue siendo llevar a cabo esta reforma "antes de la primavera de 2027".
Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3975 heridos, 45 523 familias afectadas y 12 828 viviendas destruidas.
La misteriosa muerte de 20 elefantes pone en alerta a Kenia
Veterinarios, científicos y autoridades tratan de averiguar qué está provocando la muerte de al menos 20 elefantes en el ecosistema de Amboseli (sur de Kenia), uno de los principales destinos turísticos del país. Los animales presentan síntomas como parálisis, dificultades para caminar y problemas respiratorios. Las autoridades investigan el origen de la afección mientras intentan contener la preocupación en una zona donde la fauna salvaje es uno de los grandes motores económicos.
Doble espectáculo en Stonehenge: eclipse solar y lluvia de Perseidas en una noche para la historia
Stonehenge ha sido el escenario de una noche irrepetible. Tras el eclipse solar parcial, el monumento megalítico ha vuelto a mirar al cielo para contemplar el pico de las Perseidas, en una doble cita astronómica seguida por miles de personas.
El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento británico tras ganar las elecciones de Clacton
Los partidos mayoritarios han boicoteado estos comicios locales, que consideran una “pantomima” de Farage para afianzarse ante la opinión pública.