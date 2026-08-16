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EE. UU. promete a Hamás que Israel se retirará de Gaza a medida que avance el desarme

Jared Kushner garantiza en Egipto que el plan de paz acordado en 2025 no será renegociado y que se aplicarán sus términos.
Jared Kushner se reúne en El Alamein con el presidente de Egipto, Abdelafatá al Sisi, a 16 de agosto de 2026 REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE EGIPTO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/8/2026
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Agencias | EITB

Última actualización

Estados Unidos ha prometido a Hamás que Israel retirará sus tropas de Gaza de forma progresiva y en paralelo al desarme de las milicias palestinas, según fuentes próximas a la reunión celebrada este domingo en El Cairo.

El enviado especial de EE. UU. para Oriente Próximo, Jared Kushner, ha asegurado a los dirigentes de Hamás que la retirada israelí no tendrá que esperar a que concluya todo el proceso de entrega de armas, como ha defendido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

EE. UU. pide aplicar el plan de paz sin renegociarlo

La negativa de Netanyahu a aceptar una retirada gradual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Al Arabiya, Kushner ha garantizado que Israel cumplirá los términos del acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij en octubre de 2025 y ha insistido en que el plan "no está sujeto a renegociación". "El objetivo es implementar el plan, no renegociarlo", han señalado fuentes próximas al encuentro.

Hamás, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la aplicación del plan, que contempla el inicio de proyectos de infraestructura y reconstrucción en Gaza. Según Axios, la retirada israelí se producirá a medida que se verifique el desarme de Hamás y del resto de milicias palestinas, que deberán renunciar también al control de Gaza y a sus infraestructuras militares.

Estados Unidos Israel Palestina Oriente Próximo Internacional

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