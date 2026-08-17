Controlado, al fin, el último incendio en las Landas y se permitirá la vuelta a casa de parte de los evacuados
El incendio que desde el jueves ha quemado 1700 hectáreas de bosque al sur del departamento de las Landas, cerca de Mont-de-Marsan, ha sido declarado bajo control este lunes, y la evolución favorable va a permitir la vuelta a casa de una parte de los evacuados.
La secretaria general de la Prefectura de las Landas, Stéphanie Monteuil, ha explicado en declaraciones a la prensa a primera hora de la mañana que por la noche la situación ha "evolucionado de forma más bien favorable" y que está "controlado".
Monteuil ha querido puntualizar que "un fuego controlado no quiere decir apagado. Por lo que hay que mantenerse evidentemente muy vigilante".
La delegación del Gobierno, en cualquier caso, ha anunciado que 250 personas del municipio de Luglon que habían sido evacuadas pueden regresar a sus domicilios a partir esta mañana.
El domingo al final de la tarde también se había autorizado la vuelta de una cincuentena de habitantes de varios barrios del pueblo de Garein, de un total de más de 650 evacuados desde que se declaró el fuego el jueves por la tarde.
Este jueves el primer ministro, Sébastien Lecornu, acompañado de varios de sus ministros, realizarán una visita en el vecino departamento de Gironda para reunirse con responsables locales y víctimas del megaincendio que calcinó a finales de julio 42 000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos y condujo a evacuar hasta más de 220 000 personas.
Como buena parte de Europa, Francia vive un verano marcado por una sequía histórica, sucesivas olas de calor también inéditas y una temporada de incendios en la que ya han ardido más de 120 000 hectáreas.
Te puede interesar
Trump anuncia que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
El presidente estadounidense ha aludido a la negativa de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán y a su “excelente relación” con Kim Jong Un.
Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas"
"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30 000 dólares (unos 21 500 euros) o 5000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
Diez palestinos heridos, dos con impactos de bala, en otro ataque colono israelí en Cisjordania
El Papa ha reclamado que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".
El ministro israelí Ben Gvir llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza
"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", ha dicho el ministro de Seguridad.
Incendio en Las Landas: la situación mejora, pero el fuego sigue sin estar controlado
Unos 550 bomberos trabajan para contener las llamas, que han afectado a 1700 hectáreas. Alrededor de 650 personas fueron evacuadas por motivos de seguridad, pero 50 han recibido el permiso para volver a sus casas esta noche.
EE. UU. promete a Hamás que Israel se retirará de Gaza a medida que avance el desarme
Jared Kushner garantiza en Egipto que el plan de paz acordado en 2025 no será renegociado y que se aplicarán sus términos.
Se reactiva el incendio de las Landas, que ya ha quemado 1600 hectáreas
El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon, a 30 kilómetros de Mont-de-Marsan y se ha extendido a las proximidades de Garein. Cerca de 700 personas han sido evacuadas de forma preventiva.
Un potente terremoto de magnitud 7,7 causa víctimas mortales en Indonesia
El seísmo ha sacudido de madrugada la isla de Flores, frente a la costa norte y a 15 kilómetros de profundidad, y ha provocado heridos, derrumbes y la evacuación de cerca de 2000 personas.
Trump afirma que declarará el estrecho de Ormuz territorio de EE. UU. "muy pronto"
El presidente estadounidense asegura que lo hará tras "derrotar" a Irán y sostiene que ningún barco podrá atravesar el estrecho sin autorización de Washington; Teherán responde que "no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".