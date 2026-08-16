Diez palestinos heridos, dos con impactos de bala, en otro ataque colono israelí en Cisjordania
Diez palestinos han resultado heridos, dos de ellos por impactos de bala, en un ataque de colonos israelíes en la zona de Al Ras, en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), según ha informado este domingo la Media Luna Roja palestina, que ha asistido a las víctimas.
La organización humanitaria ha explicado que sus equipos atendieron a dos heridos por munición real y a otras ocho personas que fueron agredidas físicamente -entre ellas una mujer palestina de 66 años- en un nuevo ataque colono israelí, éste producido en la madrugada del domingo.
"Una de las víctimas, un hombre de 60 años, recibió disparos en la espalda y la mano. Un segundo hombre, de 46 años, también resultó herido de bala antes de ser detenido por el Ejército israelí", reportó la Media Luna Roja palestina.
Este nuevo ataque contra la población palestina de Cisjordania se produce en medio de una serie de condenas internacionales por la actuación del Ejército israelí, y su permisividad con otro grupo de colonos, en la aldea de Qusra (gobernación de Nablus), donde por séptimo día consecutivo una familia palestina continúa sitiada por radicales judíos.
El Papa reclama el fin de la violencia contra civiles palestinos en Cisjordania
En este contexto, el Papa ha reclamado que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".
Así se ha expresado durante el rezo del Ángelus en la plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde continúa su estancia de verano.
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