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Diez palestinos heridos, dos con impactos de bala, en otro ataque colono israelí en Cisjordania

El Papa ha reclamado que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".
QUSRA (CISJORDANIA), 13/08/2026.- Mahmud Tubasi, 60 años, residente Yalud, junto a su esposa Aida, ambos expulsados de su vivienda por colonos israelíes que incendiaron en abril las casas en las que vivían ellos, sus hijos y sus nietos. Dos semanas después levantaron una tienda de campaña a 120 metros de distancia y a finales de julio, se quedaron con las viviendas. Los soldados israelíes declararon el área una 'zona militar cerrada' y hoy son ellos quienes las ocupan. En la imagen, vivienda del matrimonio tomada por los colonos y el ejército de Israel. EFE/Magda Gibelli
Vivienda de familia palestina en Qusra tomada por colonos israelíes y el Ejercito. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
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Agencias | EITB

Última actualización

Diez palestinos han resultado heridos, dos de ellos por impactos de bala, en un ataque de colonos israelíes en la zona de Al Ras, en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), según ha informado este domingo la Media Luna Roja palestina, que ha asistido a las víctimas.

La organización humanitaria ha explicado que sus equipos atendieron a dos heridos por munición real y a otras ocho personas que fueron agredidas físicamente -entre ellas una mujer palestina de 66 años- en un nuevo ataque colono israelí, éste producido en la madrugada del domingo.

"Una de las víctimas, un hombre de 60 años, recibió disparos en la espalda y la mano. Un segundo hombre, de 46 años, también resultó herido de bala antes de ser detenido por el Ejército israelí", reportó la Media Luna Roja palestina.

Este nuevo ataque contra la población palestina de Cisjordania se produce en medio de una serie de condenas internacionales por la actuación del Ejército israelí, y su permisividad con otro grupo de colonos, en la aldea de Qusra (gobernación de Nablus), donde por séptimo día consecutivo una familia palestina continúa sitiada por radicales judíos.

El Papa reclama el fin de la violencia contra civiles palestinos en Cisjordania

En este contexto, el Papa ha reclamado que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".

Así se ha expresado durante el rezo del Ángelus en la plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde continúa su estancia de verano. 

Palestina Israel Benjamín Netanyahu Papa León XIV Internacional

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