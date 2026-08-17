Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas"
"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30 000 dólares (unos 21 500 euros) o 5000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo", cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver cuestiones pendientes.
En una entrevista con la televisión iraní recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".
"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores".
"El enemigo debe saber que no puede realizar ataques sorpresa ni tomarnos desprevenidos. Quizás deba esperar sorpresas estratégicas", advirtió.
Las declaraciones se enmarcan en la subida de tono de Teherán contra Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán".
Después de la afirmación de Trump, las fuerzas iraníes aseguraron el domingo que no cederán hasta lograr la "derrota completa" de EE. UU. y anunciaron una recompensa equivalente a 30 000 dólares para cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción la lleva a cabo una mujer.
"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30 000 dólares (unos 21 500 euros) o 5000 millones de riales iraníes", ha anunciado el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
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