Israel anuncia la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que Alireza Tangsiri "era directamente responsable" del cierre del estrecho de Ormuz. De momento, las autoridades de Irán no han confirmado su muerte.
El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, al que acusa de estar detrás de las medidas militares para bloquear el tránsito naval en el estrecho de Ormuz como parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva israelí-estadounidense, lanzada el 28 de febrero.
"Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha agregado que en el ataque han muerto además "varios oficiales" del organismo, sin precisar sus identidades.
Así, ha resaltado que Tangsiri "era directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo del estrecho de Ormuz", al tiempo que ha apuntado que esto "es un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní", entre ellos los de la Guardia Revolucionaria, "que actualmente controla Irán". "Las FDI seguirá eliminándolos uno a uno", ha amenazado.
La muerte de Tangsiri no ha sido por ahora confirmada por Irán.
Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran ha elevado la cifra a más de 3000. Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.
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