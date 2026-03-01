Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Irán ha confirmado este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha prometido venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que han anunciado a su vez más ataques contra el país persa.



"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", ha dicho la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.



El cuerpo militar de élite ha dicho después de confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EE. UU. del sábado que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”.



Un presentador de la televisión estatal ha informado asimismo del fallecimiento y ha dicho que el país entrará en un periodo de 40 días de luto.



Irán también ha confirmado este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según ha informado la televisión estatal Press TV.



Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).



Asimismo, la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán han muerto en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Además, el último balance de las autoridades de Irán ha cifrado en 148 las niñas que han perdido la vida como consecuencia del bombardeo israelí de este sábado a una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), que se ha saldado con decenas de heridos más.