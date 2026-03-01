Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Irán ha confirmado este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha prometido venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que han anunciado a su vez más ataques contra el país persa.
"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", ha dicho la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.
El cuerpo militar de élite ha dicho después de confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EE. UU. del sábado que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”.
Un presentador de la televisión estatal ha informado asimismo del fallecimiento y ha dicho que el país entrará en un periodo de 40 días de luto.
Irán también ha confirmado este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según ha informado la televisión estatal Press TV.
Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).
Asimismo, la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán han muerto en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Además, el último balance de las autoridades de Irán ha cifrado en 148 las niñas que han perdido la vida como consecuencia del bombardeo israelí de este sábado a una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), que se ha saldado con decenas de heridos más.
Pezeshkian, parte de la transición
El presidente de EE. UU. Donald Trump, había anunciado horas antes la muerte Jameneí, quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país.
Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación.
Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí, ha informado este domingo la agencia estatal IRNA.
Trump ha asegurado, mientras tanto, que cree que la muerte del ayatolá Jameneí podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa.
"Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente", ha afirmado durante una entrevista con CBS retransmitida el sábado en EE. UU.
Por su lado, el hijo mayor y heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlavi, asegura en un editorial publicado en The Washington Post que pretende adoptar un papel capital en el proceso de transición en Irán.
Oleada de ataques
Al mismo tiempo, no cesan los ataques. El Ejército israelí ha anunciado esta madrugada una nueva oleada de ataques contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán.
En el mismo afirma que continuará "degradando las capacidades" del régimen iraní "hasta que no pueda amenazar más a nuestra población".
Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles. Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.
Diplomacia
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este sábado una reunión de emergencia para abordar los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, mientras se multiplican los temores de que la crisis derive en un conflicto regional más amplio.
Igualmente, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, ha anunciado la celebración el lunes en Viena de una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán.
Ataque contra Irán
