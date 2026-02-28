Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán
En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.
Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos
Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
La UE alerta sobre la amenaza de Irán y llama a la moderación
Pedro Sánchez ha rechazado la acción de EE. UU. e Israel en Irán y ha pedido la desescalada y el diálogo. Bruselas ha retirado a su personal no esencial de Oriente Próximo.
Sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
El sistema de alerta antimisiles se ha activado en distintos puntos de la ciudad ante el temor de represalias, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en zonas protegidas en medio del aumento de la tensión regional.
Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"
El primer ministro de Israel ha difundido un videomensaje advirtiendo de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. El líder israelí ha hecho un llamamiento para que “el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", y ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía.
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
Además, ha prometido “inmunidad total” a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas.
Israel y EE. UU. atacan Irán
Trump ha asegurado que es el comienzo de una "gran operación de combate" dirigida específicamente a la "eliminación del régimen iraní". El Ejército iraní ya ha comenzado a dar respuesta con el lanzamiento de misiles contra Israel, donde suenan las alarmas.
Al menos dos muertos en el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán
Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán, en el descarrilamiento de un tranvía. El accidente ha ocurrido en el centro de la ciudad, cuando ha atropellado a varios peatones.
EE. UU. insta a abandonar Israel por temor a ataques iraníes en Oriente Medio
Trump lleva semanas amenazando con un ataque a Irán si no se logra un acuerdo para limitar el programa nuclear, mientras que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará la próxima semana a Israel para reunirse con el Gobierno de Netanyahu.
Clinton asegura que no sabía nada de los delitos de Epstein y que no hizo "nada malo"
Como lo hiciera ayer su mujer, Hillary Clinton, el expresidente ha declarado de forma telemática para aclarar su relación con Jeffrey Epstein.