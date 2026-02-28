Ataque contra Irán
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

FOTODELDIA MINAB (IRÁN), 28/02/2026.- Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab ha ascendido a 24, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International
Euskaraz irakurri: Gutxienez 57 neska hil dira Israelek eskola baten aurka egindako bonbardaketa batean, Iranen
EITB

En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

