Gutxienez 57 neska hil dira Israelek Irango eskola baten aurka egindako bonbardaketan

FOTODELDIA MINAB (IRÁN), 28/02/2026.- Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab ha ascendido a 24, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erasoa izan denean, 170 ikasle zeuden ikastetxean; beraz, hildakoen kopuruak gora egingo duen beldur dira.

Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Munduko albisteak

