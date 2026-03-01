Iranek Jameneiren heriotza baieztatu, eta mendeku operazio militar handia agindu du
Ia 40 urtez agintean egon ostean, orain Pezeshkian presidentea buru duen kontseilu baten esku geratuko da boterea. Trumpek uste du bezperan baino errazagoa dela bide diplomatikoa.
Iranek Ali Jamenei aiatolaren heriotza baieztatu du igande honetan, eta mendekua agindu du zigor "gogor" batekin, AEBren eta Israelen aurka egingo duen operazio militar handi bati erreferentzia eginez..
"Gure lider handia galdu dugu eta negar egiten dugu (...) Terroristarik beldurgarrienen eta gizateriaren suntsitzaileen eskuetan egindako martirioak agerian uzten du bere bertutea", esan du Irango Guardia Iraultzaileak ohar batean.
Israelek eta AEBek egindako erasoetan 86 urteko agintari gorena hil dutela baieztatu du eliteko talde militarrak. Guardia Iraultzaileak jakinarazi du Irango nazioak mendekua hartuko duela eta ez dituela "bere hiltzaileak bakean utziko zigor gogor, erabakigarri eta tamalgarri bati aurre egin arte".
Estatuko telebistako aurkezle batek, heriotzaren berri eman ostean, herrialdean 40 dolu egun ezarri dituztela adierazi du.
Jameneirekin batera, Mohamad Pakpur jenerala eta Ali Shamjani Defentsa Kontseiluko idazkaria hil direla baieztatu du Iranek igande honetan, Press TV telebista kateak jakitera eman duenez.
Ali Shamjani, Jameneiren aholkularia, Irango defentsa estrategiaren arkitektoa izan zen, Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkari gisa (2013-2023).
Halaber, Irango buruzagi gorenaren alaba, suhia eta biloba hil dira AEBk eta Israelek Errepublika Islamikoaren aurka larunbat goizean egindako erasoetan.
Gainera, Irango agintarien azken balantzearen arabera, 148 neskato hil dira Israelek larunbat honetan Hormozgan probintziako (hegoaldean) eskola baten aurka egindako bonbardaketaren ondorioz.
Pezeshkian, trantsizioaren hasieran
Donald Trump AEBko presidenteak ordu batzuk lehenago iragarri du Jamenei hil dela. Jamenei 1989tik izan da Irango buruzagi nagusia, eta Trumpek herrialdea "berreskuratzeko" deia egin dio Irango herriari.
Orain, Masud Pezeshkian Irango presidenteak, Golamhosein Mohseni Eyei Irango Botere Judizialaren buruak eta Zaindarien Kontseiluko legelari batek osatutako kontseilu batek hartuko du nazioaren lidergoa.
Jameneiren heriotzaren ostean, hiru pertsona horiek hartuko dute "trantsizio aldiaren" ardura, IRNA agentziak igande honetan jakitera eman duenez.
Trumpek esan du Jamenei aiatolaren heriotzak konponbide diplomatiko baterako bidea erraztu dezakeela.
"Orain egun bat baino askoz errazagoa da, jakina", adierazi du CBSri eskainitako elkarrizketa batean.
Bestalde, Reza Pahlavi Iraultza Islamikoak 1979an kargutik kendu zuen Irango sharen seme nagusi eta oinordekoak The Washington Post egunkarian argitaratutako editorialean adierazi duenez, Irango trantsizio-prozesuan paper garrantzitsua hartu nahi du.
Eraso oldea
Bien bitartean, Israelgo Armadak iragarri du gaur goizaldean beste eraso olde bat izan dela Iranen mendebaldean eta erdialdean dauden 30 bat jomugaren aurka.
Bertan, Irango erregimenaren "baliabideak txikitzen" jarraituko duela adierazi du, "gure herritarrentzat mehatxua amaitu arte".
Iranek ere erantzun die erasoei misilekin eta droneekin egindako erasoetan. Iranek, Israelen aurka gutxienez Tel Aviven eta Jerusalemen erasoak egiteaz gain, Arabiar Emirerri Batuak, Qatar, Barein eta Kuwait ere eraso ditu, besteak beste, AEBren aliatuak diren eta mendebaldeko potentzien base militarrak dituzten herrialdeak.
Diplomazia
Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera bat egin du larunbat honetan, AEBk eta Israelek Iranen aurka egiten ari diren erasoak aztertzeko.
Era berean, Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundearen (IAEA) Gobernadoreen Batzordeak (NBEren agentzia nuklearra) iragarri du Vienan ezohiko bilera egingo dutela astelehenean, Irango egoera aztertzeko.
Iranen aurkako erasoa
EBk eta nazioarteko agintariek lasaitasuna eskatu dute Iranen aurkako erasoen ostean
Kaja Kallasen hitzetan, Teheran “mehatxu larria da munduko segurtasunarentzat”, eta Sanchezek tentsioa apaltzeko eta elkarrizketei ekiteko eskatu du.
