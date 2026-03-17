Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado este martes la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático.
El mandatario ha lamentado la muerte de Lariyani, a quien ha destacado como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica". "Su martirio fue la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años, y no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas", ha agregado en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias Mehr.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, horas después de que el Ejército israelí haya anunciado el asesinato de ambos en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán.
Tras la muerte de Alí Jameneí, Larijani se había convertido en en una de las personas más influyentes del país.
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