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El Ejército israelí anuncia una nueva "oleada de ataques a gran escala" en todo Teherán

El anuncio llega después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, comunicara la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.
March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.,Image: 1081649874, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 10/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Equipos de rescate en Teherán (Irán). Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelgo Armadak "eskala handiko erasoaldi” berri bat iragarri du Teheranen aurka
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EITB

Última actualización

Una nueva "oleada de ataques a gran escala" en todo Teherán contra la infraestructura del régimen iraní. Ése ha sido el anuncio del Ejército israelí, después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, comunicara la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra el país persa.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el "hombre más importante, solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jamenei", el nuevo líder supremo del país.

También murió en esos ataques, según Israel, el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.

Concretamente, las fuerzas israelíes atacaron las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).      Sobre los impactos en Teherán, el Ejército israelí informó este martes de que, entre las instalaciones afectadas, estaban el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia Basij, entre otras instalaciones.

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