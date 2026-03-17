El Ejército israelí anuncia una nueva "oleada de ataques a gran escala" en todo Teherán

Una nueva "oleada de ataques a gran escala" en todo Teherán contra la infraestructura del régimen iraní. Ése ha sido el anuncio del Ejército israelí, después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, comunicara la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra el país persa.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el "hombre más importante, solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jamenei", el nuevo líder supremo del país.

También murió en esos ataques, según Israel, el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.

Concretamente, las fuerzas israelíes atacaron las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste). Sobre los impactos en Teherán, el Ejército israelí informó este martes de que, entre las instalaciones afectadas, estaban el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia Basij, entre otras instalaciones.