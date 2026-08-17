Estados Unidos e Irán mantienen diálogos “extraoficiales”, según Donald Trump
El día que expira el plazo establecido en el Memorandum de Entendimiento, el presidente estadounidense ha reiterado que Irán debería rendirse y también ha amenazado con bombardear Omán si se entromete en la gestión del estrecho de Ormuz.
La tensión en Oriente Medio continúa siendo alta y no parece que la guerra entre Irán y Estados Unidos vaya a terminar en breve, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya reconocido este lunes que su país y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mantienen conversaciones de paz a través de un canal de comunicación extraoficial.
Trump ha realizado estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News justo el día que expira el plazo de 60 días contemplado en el Memorando de Entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio. Las autoridades iraníes también han ofrecido una entrevista con este motivo, asegurado que su la postura de Irán pasará a tomar un "carácter "ofensivo" y ha anunciado "sorpresas estratégicas" para "el enemigo".
Según el presidente de EE. UU., las conversaciones se mantienen con representantes de la Guardia Revolucionaria, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní. En su opinión, los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición". Una vez más, Trump ve cerca una derrota iraní, al afirmar que “son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo". Aunque cuando le han pedido más detalles y le han preguntado por la duración de la guerra que comenzó el 28 de febrero, Trump ha asegurado que no tiene “prisa” y no tenía "un calendario establecido".
Donald Trump intenta trasladar una imagen tranquila, una imagen de que no le afectan los casi seis meses de conflicto con Irán. Sin embargo, en el seno del Partido Republicano crece la preocupación por cómo pueda afectar a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo mes de noviembre.
Respecto a las informaciones que aseguran que Irán negocia con Omán el tránsito por el estrecho de Ormuz, Trump ha amenazado al país que hasta ahora ha ejercido como mediador. “Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta destruirlos”, ha avisado el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que el ejército americano no se ha empleado a fondo en la región, por el momento.
Termina el plazo del Memorando de Paz
Poco antes de hablar con Fox News, Trump ha publicado un mensaje en su red social, Truth Social, afirmando que Irán no puede tener un arma nuclear: "El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear".
Este lunes termina el plazo de 60 días establecido en Memorando de Paz sin haber conseguido la paz en Oriente Medio y con ambos bandos enrocados en sus posiciones.
El vencimiento es sobre todo simbólico ya que, a lo largo de estos días, ambas partes han bombardeado zonas estratégicas y los choques militares han sido continuos. Asimismo, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del petróleo.
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