Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump
Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.
El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.
Trump afirma en Davos que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero insiste en que quiere comprarla
El presidente de EE. UU. ha aprovechado para sacar pecho del "milagro económico" de su país en el último año y ha afirmado que, por el contrario, "Europa no va por buen camino".
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.
El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil
El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.
Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo
El presidente estadounidense ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde la invasión rusa en Ucrania.
Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos
El presidente de Francia ha reconocido que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.
Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea ha defendido aumentar la inversión para reforzar la seguridad en el Ártico.
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial
Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.
Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump
El primer año de gobierno de Trump durante su segundo mandato ha estado marcado por el proteccionismo económico y sus guerras comerciales con otras potencias. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política exterior de Donald Trump, cuando se cumple un año de su llegada a la Casa Blanca.