Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: AEBko agintaldi erdiko hauteskundeak, Trumpen hurrengo "patata beroa"

Última actualización

Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial.  Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.

 

Estados Unidos Donald Trump Elecciones Internacional

