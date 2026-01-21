Ameriketako Estatu Batuak
AEBko agintaldi erdiko hauteskundeak, Trumpen hurrengo "hordagoa"

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Mid term hauteskundeak, edo agintaldi erdikoak, azaroko lehen astelehenaren ondorengo asteartean egiten dira, hauteskunde presidentzialik ez dagoen urteetan. Ordezkarien Ganberako kide guztiak aukeratzen dira (bi urterik behin berritzen da erabat), eta Senatuaren heren bat (sei urterako aukeratzen dira).

 

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Hauteskundeak Munduko albisteak

