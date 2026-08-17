AEB eta Iran bake-elkarrizketa "estraofizialak" egiten ari dira, Trumpen arabera
Bake Memorandumean ezarritako 60 eguneko epea amaitzen den egunean, AEBko presidenteak berretsi du Iranek amore eman beharko lukeela. Horrez gainera, Oman bonbardatzearekin ere mehatxu egin du, honek Ormuzeko itsasartearen kudeaketan esku hartuko balu.
Ekialde Hurbilean tentsioak altua izaten jarraitzen du, eta ez dirudi Iranen eta AEBren arteko gerra amaitzeko bidean sartuko denik epe motzean, nahiz eta Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan onartu duen bere herrialdea eta Irango Guardia Iraultzaile Islamikoa bake elkarrizketak izaten ari direla "komunikazio kanal estraofizial" baten bidez.
Trumpek Fox News telebista katean egin ditu adierazpen hauek, telefono bidezko elkarrizketa batean, ekainaren 17an Teheranek eta Washingtonek sinatutako Memorandumean jasotako 60 eguneko epea amaitzen den egunean. Irango agintariek ere elkarrizketa eskaini diote telebista kate bati egun seinalatu honetan eta ziurtatu dute Iran "ofentsibara igaroko" dela eta "etsaiarentzat" hainbat "ezuste" dituztela prestatuta.
AEBko presidentearen arabera, AEBko negoziazio lantaldea Guardia Iraultzaileko ordezkariekin izaten ari da elkarrizketak egiten, Irango Gobernuko funtzionarioak eta bitartekariak alde batera utzita. Bere ustez, aiatolek "errendizioaren bandera zuria" atera beharko lukete". Beste behin ere, Trumpek gertu ikusten du Iranen porrota: "Poker jokalari onak dira, baina azkenera iristen" ari dira, esan du. Hala ere, xehetasun gehiago eskatu dizkiotenean eta otsailaren 28an hasi zen gerraren iraupenaz galdetu diotenean, Trumpek esan du ez duela" presarik", ezta "egutegi jakinik" ere.
Lasai dagoenaren irudia ematen saiatzen ari da Donald Trump; ia sei hilabeteko gatazkak eraginik ez duela iradokiz. Hala ere, Alderdi Errepublikarraren baitan kezka areagotzen ari da, azaroan egingo diren agintaldi erdiko hauteskundeetan gatazka honek izan dezakeen eragina dela eta.
Ormuzeko itsasarteko garrarioari buruz Iranek eta Omanek dituzten negoziazioei dagokionean, Trumpek mehatxu egin dio orain arte bitartekari lanetan aritu den herrialdeari: "Oman gure bidean jartzen bada, suntsitu arte bonbardatuko dugu", ohartarazi du Etxe Zuriko buruak.
Amaitu da 'Memorandum'-ak ezarritako epea
Fox Newsen elkarrizketa eman aurretik, Truth Social sare sozialean mezua argitaratu du Trumpek. AEBren helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez izatea dela berretsi du.
Astelehen honetan amaitzen ekaineko akordioak bakerako pausoak emateko ezarri zuen 60 eguneko epea. Epemuga erabat sinbolikoa izan da. Izan ere, denbora honetan ez da inolako aurrerapausorik eman bakea lortzeko, bi aldeek gune estrategikoak bonbardatu dituzte eta militarren arteko borrokak etengabeak izan dira.
Horrez gainera, Ormuz itsasarteak itxita jarraitzen du eta petrolioaren prezioak goian jarraitzen du.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen "harreman bikaina" duelako hartu du erabakia.
Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute, eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute
Landetako prefekturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina, "sua kontrolatua egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik; beraz, oso erne egon behar dugu".
Bere jarrera "defentsiboa" "erasokorra" izango dela esan du Iranek eta "ezustekoak" iragarri ditu
"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan.
Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".
Gazan "gauero 30-40 pertsona hiltzeko" deia egin du Ben Gvir Israelgo ministroak
"Uste dut hilketa selektiboak egin beharko liratekeela Gazan, gauero 30-40 pertsona desagerraraziz. Ez soilik berehalako mehatxua direnak; badira han bizitzea merezi ez duten pertsonak. Ez lukete bizi behar. Ez dira pertsonak ere", esan du Segurtasun ministroak.
Landetako suteak hobera egin du, baina oraindik ez dute kontrolpean
Suak 1.700 hektareari eragin dio jada eta 550 suhiltzaile inguru ari dira itzaltzeko lanetan. 650 lagun atera behar izan dituzte euren etxeetatik eta kanpingetatik eta 50 pertsonak gaur gauean itzultzeko baimena jaso dute.
AEBk Hamasi hitzeman dio Israel Gazatik erretiratuko dela armagabetzeak aurrera egin ahala
Jared Kushnerrek Egipton azpimarratu du 2025ean adostutako bake-plana ez dela berriro negoziatuko eta haren baldintzak beteko direla.
Landetako baso-sutea berpiztu egin da eta 1.600 hektarea erre ditu
Luglon udalerriaren hegoaldean hasi zen sua, Mont-de-Marsanetik 30 kilometrora, eta Garein ingurura zabaldu da. 700 pertsona inguru ebakuatu dituzte prebentzioz.
7,7 graduko lurrikara batek hildakoak eragin ditu Indonesian
Lurrikarak Flores uhartea astindu du goizaldean, eta iparraldeko kostaldearen parean eta 15 kilometroko sakoneran izan du epizentroa. 2.000 pertsona ebakuatu dituzte, baina zaurituak eta kalte materialak eragin ditu.