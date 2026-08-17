IRAN – AEB GERRA
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AEB eta Iran bake-elkarrizketa "estraofizialak" egiten ari dira, Trumpen arabera

Bake Memorandumean ezarritako 60 eguneko epea amaitzen den egunean, AEBko presidenteak berretsi du Iranek amore eman beharko lukeela. Horrez gainera, Oman bonbardatzearekin ere mehatxu egin du, honek Ormuzeko itsasartearen kudeaketan esku hartuko balu.

Donald Trump en la Casa Blanca
Donald Trump Etxe Zurian, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbilean tentsioak altua izaten jarraitzen du, eta ez dirudi Iranen eta AEBren arteko gerra amaitzeko bidean sartuko denik epe motzean, nahiz eta Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan onartu duen bere herrialdea eta Irango Guardia Iraultzaile Islamikoa bake elkarrizketak izaten ari direla "komunikazio kanal estraofizial" baten bidez. 

Trumpek Fox News telebista katean egin ditu adierazpen hauek, telefono bidezko elkarrizketa batean, ekainaren 17an Teheranek eta Washingtonek sinatutako Memorandumean jasotako 60 eguneko epea amaitzen den egunean. Irango agintariek ere elkarrizketa eskaini diote telebista kate bati egun seinalatu honetan eta ziurtatu dute Iran "ofentsibara igaroko" dela eta "etsaiarentzat" hainbat "ezuste" dituztela prestatuta.

AEBko presidentearen arabera, AEBko negoziazio lantaldea Guardia Iraultzaileko ordezkariekin izaten ari da elkarrizketak egiten, Irango Gobernuko funtzionarioak eta bitartekariak alde batera utzita. Bere ustez, aiatolek "errendizioaren bandera zuria" atera beharko lukete". Beste behin ere, Trumpek gertu ikusten du Iranen porrota: "Poker jokalari onak dira, baina azkenera iristen" ari dira, esan du. Hala ere, xehetasun gehiago eskatu dizkiotenean eta otsailaren 28an hasi zen gerraren iraupenaz galdetu diotenean, Trumpek esan du ez duela" presarik", ezta "egutegi jakinik" ere. 

Lasai dagoenaren irudia ematen saiatzen ari da Donald Trump; ia sei hilabeteko gatazkak eraginik ez duela iradokiz. Hala ere, Alderdi Errepublikarraren baitan kezka areagotzen ari da, azaroan egingo diren agintaldi erdiko hauteskundeetan gatazka honek izan dezakeen eragina dela eta. 

Ormuzeko itsasarteko garrarioari buruz Iranek eta Omanek dituzten negoziazioei dagokionean, Trumpek mehatxu egin dio orain arte bitartekari lanetan aritu den herrialdeari: "Oman gure bidean jartzen bada, suntsitu arte bonbardatuko dugu", ohartarazi du Etxe Zuriko buruak.

Amaitu da 'Memorandum'-ak ezarritako epea

Fox Newsen elkarrizketa eman aurretik, Truth Social sare sozialean mezua argitaratu du Trumpek. AEBren helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez izatea dela berretsi du. 

Astelehen honetan amaitzen ekaineko akordioak bakerako pausoak emateko ezarri zuen 60 eguneko epea. Epemuga erabat sinbolikoa izan da. Izan ere, denbora honetan ez da inolako aurrerapausorik eman bakea lortzeko, bi aldeek gune estrategikoak bonbardatu dituzte eta militarren arteko borrokak etengabeak izan dira.

Horrez gainera, Ormuz itsasarteak itxita jarraitzen du eta petrolioaren prezioak goian jarraitzen du. 

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