Baso-suteak
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Baso-suteek ez dute tregoarik ematen Europan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka sutek kontinente osoa kiskali dute uda honetan. Baso Suteei buruzko Europako Informazio Sistemaren (EFFIS) datuen arabera, abuztuaren 12ra arte 576.027 hektarea erre ziren lurraldean. Hauek dira sugarren suntsipena erakusten duten satelite-irudi batzuk.

Suteak Europa Munduko albisteak

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