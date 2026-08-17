Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute, eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute
Landetako prefekturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina, "sua kontrolatua egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik; beraz, oso erne egon behar dugu".
Ostegunean Landetako departamenduaren hegoaldean, Mont-de-Marsanetik gertu, piztu zen sutea kontrolpean dagoela adierazi dute Frantziako agintariek, 1.700 hektarea baso erre ondoren.
Stephanie Monteuil Landetako Prefekturako idazkari nagusiak prentsari goizean goiz egindako adierazpenetan azaldu duenez, gauean egoerak "hobera egin du" eta "kontrolpean" dago sutea.
Monteuilek zehaztu duenez, baina, "kontrolpean egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik. Beraz, oso erne egon behar dugu".
Nolanahi ere, Gobernuaren ordezkaritzak iragarri du Luglon udalerrian ebakuatutako 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman dietela gaur goizean.
Igande iluntzean Garein herriko berrogeita hamar bat biztanleri ere itzultzeko baimena eman zieten.
Oro har, 650 ebakuatu baino gehiago izan dira azken egunotan, bizilagunak eta turistak kontuan hartuta.
Ostegunean, Sebastien Lecornu lehen ministroak, hainbat ministrorekin batera, Girondako departamentua bisitatuko du, uztailaren amaieran Arcachongo badian eta Bordeletik gertu 42.000 hektarea kiskali zituen sute handiaren ondoren, tokiko arduradunekin eta biktimekin biltzeko. Gogoan izan behar da 220.000 pertsona ebakuatu behar izan zituztela sute horiengatik.
Europa osoan bezala, Frantzia ere lehorte historikoa eta bero-bolada gogorrak bizitzen ari da uda honetan, eta dagoeneko 120.000 hektarea baino gehiago erre dira.
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