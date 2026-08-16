Baso-suteak
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Landetako suteak hobera egin du, baina oraindik ez dute kontrolpean

Suak 1.700 hektareari eragin dio jada, 550 suhiltzaile inguru ari dira itzaltzeko lanetan, eta 650 lagun inguru oraindik ezin izan dira etxera itzuli.

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Agentziak | EITB

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Ostegunean Frantziako hego-mendebaldeko Landetako basoetan piztutako suteak bilakaera ona izan du igande honetan, itzaltze-lanetarako egokiagoak diren eguraldi-baldintzei esker. Hala ere, sutea oraindik ez dute kontrolpean eta 1.700 hektarea kaltetu dira jada.

Landetako prefetak, Gilles Clavreulek, igande goizaldean adierazi du egoerak "bilakaera ona" izan duela, gauean sugarrak ez baitira nabarmen berpiztu.

Gauean erabilitako droneei esker ikusi dute bi fokuk bat egin dutela. Agintariek kaltetutako eremuaren inguruko datuak eman dituzte: larunbat arratsaldean 1.600 hektarea zirela kalkulatu zuten, baina dagoeneko 1.700 direla esan dute.

Prefetak argitu duenez, kaltetutako eremua handiagoa dela esateak ez du esan nahi suteak gauean aurrera egin duenik; kaltetutako eremuaren perimetroa berriro ebaluatzearen ondorio da.

550 suhiltzaile eta aireko baliabideak

Itzaltze-lanetan 550 suhiltzaile inguru ari dira lanean, eta airetik lau Canadair hidrohegazkin, bi Dash ur-hegazkin eta Australiak utzitako Chinook helikoptero bat ari dira laguntzen.

Suteak bilakaera ona izan badu ere, agintariek zuhurtziaz jokatzen jarraitzen dute, eta, aurreikuspenen arabera, ebakuatutako 650 lagun etxera itzuli ezinik daude oraindik.

Bizilagunak eta turistak ebakuatuta

Sutea ostegunean piztu zen Luglon udalerrian, eta inguruko bizilagunak ez ezik, kaltetutako eremutik hurbil zeuden kanpinetako turistak ere ebakuatu behar izan zituzten.

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