Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".
Kolono israeldarrek Hamar palestinar zauritu dituzte, horietako bi tiroz, igande honetan izandako eraso berri batean, Hebron hirian (Zisjordania okupatuaren hegoaldean), Palestinako Ilargi Gorriak jakitera eman duenez.
Erakunde humanitarioak azaldu duenez, bi tirokatuak eta jipoituak izan diren beste zortzi pertsona artatu dituzte, tartean 66 urteko emakume palestinar bat.
"Biktimetako batek, 60 urteko gizon batek, tiroak jaso ditu bizkarrean eta eskuan. Bigarren gizon bat ere, 46 urtekoa, tiroz zauritu dute Israelgo Armadak atxilotu aurretik ", adierazi du Palestinako Ilargi Gorriak.
Zisjordaniako populazio palestinarraren aurkako eraso berri hau nazioarteko gaitzespena gero eta ozenago entzuten denean dator. 20 herrialdek baino gehiagok zigorrak eskatu dituzte kolonoentzat eta Israelgo Armada seinalatu dute horiekiko duen permisibitateagatik edo ematen dien laguntzagatik.
Gaurko egunez, adibidez, Qusra herrixkan (Nabluseko gobernazioa), zazpigarren egunez jarraian familia palestinar batek setiatuta jarraitzen du kolono juduz inguratuta.
Zisjordaniako zibil palestinarren aurkako indarkeria amaitzea eskatu du Aita Santuak
Testuinguru horretan, Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" galdegin du, eta nazioarteko komunitateari "premiaz" eskatu dio "bi estatuen konponbidea aurrera ateratzeko, bake justu eta iraunkor baterako".
Angelusaren otoitzean, Castel Gandolfoko Askatasunaren plazan, udako egonaldia egiten duen lekuan egin ditu adierazpen hauek.
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