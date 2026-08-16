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Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean

Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".

QUSRA (CISJORDANIA), 13/08/2026.- Mahmud Tubasi, 60 años, residente Yalud, junto a su esposa Aida, ambos expulsados de su vivienda por colonos israelíes que incendiaron en abril las casas en las que vivían ellos, sus hijos y sus nietos. Dos semanas después levantaron una tienda de campaña a 120 metros de distancia y a finales de julio, se quedaron con las viviendas. Los soldados israelíes declararon el área una 'zona militar cerrada' y hoy son ellos quienes las ocupan. En la imagen, vivienda del matrimonio tomada por los colonos y el ejército de Israel. EFE/Magda Gibelli

Familia palestinar baten etxebizitza Qusran, kolono israeldarrek eta Ejertzitoak hartuta. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kolono israeldarrek Hamar palestinar zauritu dituzte, horietako bi tiroz, igande honetan izandako eraso berri batean, Hebron hirian (Zisjordania okupatuaren hegoaldean), Palestinako Ilargi Gorriak jakitera eman duenez.

Erakunde humanitarioak azaldu duenez, bi tirokatuak eta jipoituak izan diren beste zortzi pertsona artatu dituzte, tartean 66 urteko emakume palestinar bat.

"Biktimetako batek, 60 urteko gizon batek, tiroak jaso ditu bizkarrean eta eskuan. Bigarren gizon bat ere, 46 urtekoa, tiroz zauritu dute Israelgo Armadak atxilotu aurretik ", adierazi du Palestinako Ilargi Gorriak.

Zisjordaniako populazio palestinarraren aurkako eraso berri hau nazioarteko gaitzespena gero eta ozenago entzuten denean dator. 20 herrialdek baino gehiagok zigorrak eskatu dituzte kolonoentzat eta Israelgo Armada seinalatu dute horiekiko duen permisibitateagatik edo ematen dien laguntzagatik.

Gaurko egunez, adibidez, Qusra herrixkan (Nabluseko gobernazioa), zazpigarren egunez jarraian familia palestinar batek setiatuta jarraitzen du kolono juduz inguratuta.

Zisjordaniako zibil palestinarren aurkako indarkeria amaitzea eskatu du Aita Santuak

Testuinguru horretan, Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" galdegin du, eta nazioarteko komunitateari "premiaz" eskatu dio "bi estatuen konponbidea aurrera ateratzeko, bake justu eta iraunkor baterako".

Angelusaren otoitzean, Castel Gandolfoko Askatasunaren plazan, udako egonaldia egiten duen lekuan egin ditu adierazpen hauek. 

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